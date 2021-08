Ufficiale il trasferimento dell'uzbeko in giallorosso per 17.5 milioni di euro più 2.5 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Ha firmato fino al 2026 e indosserà la maglia numero 14. "Passo avanti enorme per la mia carriera", le prima parole dell'attaccante

L'accordo trovato nei giorni scorsi, le visite mediche "nascoste" agli occhi dei tifosi, poi il viaggio in direzione Portogallo per raggiungere i nuovi compagni in ritiro e firmare i contratti con la società giallorossa. Ora per Eldor Shomurodov è arrivato anche il momento dell'ufficialità del trasferimento alla corte di José Mourinho: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Eldor Shomurodov. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti sportivi dell’attaccante dal Genoa Cricket and FC SpA, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17.5 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili (2.5 milioni, ndr), oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del calciatore. Con Shomurodov è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 14, lasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8", si legge nel comunicato giallorosso.