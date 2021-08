Ore decisive per il passaggio del difensore argentino al Tottenham: il club inglese ha offerto 55 milioni di euro all'Atalanta, che adesso lavora per individuare il sostituto. Tra i nomi nel mirino dei nerazzurri ci sono Demiral (ipotesi prestito con diritto di riscatto dalla Juventus) e Botman del Lille

Cristian Romero è sempre più vicino a vestire la maglia del Tottenham: dopo la leggera frenata del weekend, la trattativa ha subito una nuova accelerata all'inizio di questa settimana e nella giornata di martedì potrebbe chiudersi definitivamente. Decisivo in questo senso è stato il colloquio avuto dallo stesso Romero con Gian Piero Gasperini, durante il quale il calciatore ha ribadito la propria volontà di intraprendere una nuova esperienza in Premier League. Il club inglese è arrivato a offrire una cifra che si aggira intorno ai 55 milioni di euro , bonus compresi, con l'Atalanta che a questo punto vuole prima individuare il sostituto di Romero per poi dare il via libera definitivo per il suo approdo al Tottenham.

Caccia al sostituto di Romero: trattative per Demiral e Botman

leggi anche

Atalanta su Demiral, la Juve apre al prestito

Per sostituire Romero, l'Atalanta è al lavoro su diversi profili. Il primo porta al nome di Merih Demiral, per il quale la Juventus ha aperto nelle ultime ore all'ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una formula che soddisferebbe la volontà del calciatore di giocare con maggiore continuità nella prossima stagione e che permetterebbe alla Juventus di mantenere comunque il controllo su di lui. In alternativa a Demiral, l'Atalanta valuta anche Sven Botman, difensore centrale classe 2000 del Lille (37 presenze nell'ultimo campionato con i campioni di Francia): i contatti con il club francese sono ripartiti in queste ore, per un'operazione che anch'essa si attesterebbe sui 25 milioni di esborso economico.