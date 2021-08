Calciomercato, news e trattative in tempo reale

Lukaku, la posizione del giocatore

Lukaku, lusingato dalla valutazione e dalle attenzioni del Chelsea così determinato a chiudere, starebbe facendo serie valutazioni che potrebbero riaprire per lui le porte della Premier League e della squadra in cui ha già giocato in passato. Il belga tornerebbe al Chelsea da assoluto protagonista, al centro di un progetto vincente e proiettato ad altri trionfi. Chiaramente l’aspetto economico non è da mettere in secondo piano ma non è quello determinante su cui stanno vertendo i ragionamenti del ragazzo e del suo entourage.