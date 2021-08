Bruciata la concorrenza di diversi top club europei, il club bianconero si assicura il trequartista classe 2002 del Lipsia: 9 presenze e 1 assist nell'ultima stagione, Samardzic sarà in Italia nella giornata di mercoledì per le visite mediche e per firmare un contratto per le prossime cinque stagioni

L'Udinese chiude un importante colpo in prospettiva per il proprio reparto offensivo: dal Lipsia arriva infatti il trequartista classe 2002 Lazar Samardzic, per un'operazione dal costo complessivo di 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giovane calciatore è atteso nella giornata di mercoledì in Italia per sostenere le visite mediche di rito e firmare un contratto che lo legherà all'Udinese per le prossime cinque stagioni. Un acquisto davvero interessante, per un calciatore che nelle ultime sessioni di mercato era finito nel mirino anche di top club come Milan, Juventus e Barcellona e in Germania viene indicato come uno dei maggiori talenti per il futuro della nazionale. Samardzic, nonostante il tentativo del Lipsia di trattenerlo e mandarlo a giocare in prestito, ha voluto fortemente l'Italia per continuare nel suo percorso di crescita e nella prossima stagione giocherà dunque nell'Udinese.