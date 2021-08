Genoa, Lammers può arrivare entro la settimana

Il Genoa continua a lavorare sul mercato per regalare a Ballardini la rosa pronta in vista della prossima stagione. E per il reparto offensivo, dopo l'arrivo di Caleb Ekuban dal Trabzonspor (che nella mattina di mercoledì ha sostenuto le visite mediche), il club rossoblù vuole finalizzarne un altro: l'obiettivo è Sam Lammers dell'Atalanta. Il Genoa è fiducioso per la chiusura dell'affare entro la fine di questa settimana con la formula del prestito, ma resta ancora da battere definitivamente la concorrenza dell'Hellas Verona che non molla il giocatore e che ha altre trattative già in corso con l'Atalanta (quella per il difensore Sutalo). Per quanto riguarda il club di Percassi, l'ufficialità della cessione di Romero al Tottenham potrà poi permettere ai dirigenti di concentrarsi anche sull'uscita dell'attaccante olandese. Il Genoa per Lammers è comunque in vantaggio. L'Hellas Verona resta sullo sfondo.