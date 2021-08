Lukaku verso l'addio, il belga vuole il Chelsea

L'attaccante ha preso la decisione di voler tornare al Chelsea e ha esternato all'Inter la sua volontà di partire. A Londra Lukaku vorrebbe ritornare per una rivincita personale (aveva giocato al Chelsea da giovanissimo) in un contesto dove ci sono grandi ambizioni per il futuro nel club campione d'Europa in carica. I nerazzurri cercheranno di chiudere subito per Zapata

Lukaku ha deciso. E l'attaccante belga ha scelto il Chelsea. Romelu ha comunicato al club, che non avrebbe voluto venderlo, e all'allenatore Simone Inzaghi la sua volontà di partire . Nei giorni scorsi l'Inter non aveva accettato le offerte molto importanti dei blues, ma il giocatore è rimasto lusingato e attratto da questa possibilità, tecnica ma anche economica, come è giusto che sia. E che arriva dal club campione d'Europa in carica. La proprietà nerazzurra ha dunque dato mandato ai propri dirigenti di massimizzare al massimo l'operazione, e quindi di provare a chiudere sui 130 milioni di euro.

Inter su Zapata

A quel punto l'Inter proverà a chiudere subito per Duvan Zapata dell'Atalanta. È bene ricordare come Lukaku non abbia mai chiesto aumenti all'Inter, né cercato di raggiungere da parte dei nerazzurri un'offerta simile a quella del Chelsea. E in primavera il belga non aveva preso considerazione la corte del Manchester City. In quel momento Romelu voleva lottare per lo scudetto, poi vinto, e pensava che l'Inter avesse davanti a sé un progetto diverso, quello che aveva portato al suo acquisto, a Conte in panchina e altri nomi come Hakimi. Poi le cose poi sono cambiate ed ecco l'offerta del Chelsea, che il giocatore ha preso in considerazione fino a decidere per la cessione.