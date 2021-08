L'Inter si cautela nel caso in cui Romelu Lukaku dovesse spingere per andare al Chelsea: se l'attaccante belga dovesse essere ceduto, il club nerazzurro pensa a due acquisti: Zapata e Correa. E potrebbe aprirsi un intreccio con l'Atalanta che potrebbe ricevere Abraham dal Chelsea per poi lasciar partire il colombiano verso i campioni d'Italia

Le sirene del Chelsea si fanno sempre più accattivanti per Lukaku e l'Inter non può ritenersi sicura al 100% di avere con sé il belga anche per la prossima stagione. Il club inglese è partito all'assalto di 'Big Rom', che sta riflettendo sull'offerta che arriva dai Blues. L'Inter non vorrebbe cedere il suo centravanti e ha già rifiutato due offerte, di cui una superiore ai 110 milioni di euro complessivi considerato anche Marcos Alonso come contropartita. Ma di fronte alla prospettiva di veder partire Lukaku in Premier League (la volontà del giocatore resta determinante), il club nerazzurro starebbe pensando già a come sostituire il suo bomber, in base anche a quanto poi potrà reinvestire dell'eventuale cifra incassata.

Zapata e Correa, in caso di addio di Lukaku l'Inter valuta un doppio colpo

In caso si arrivasse alla separazione con Lukaku, la dirigenza nerazzurra starebbe già pensando a Duvan Zapata dell'Atalanta e a Joaquin Correa della Lazio (che Simone Inzaghi conosce molto bene avendolo già allenato). I due nomi andrebbero a completare il reparto offensivo nerazzurro insieme a Lautaro Martinez e ad Alexis Sanchez, e andrebbero a colmare l'eventuale partenza di Lukaku.