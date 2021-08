Romero al Tottenham è fatta: affare ai dettagli

Romero al Tottenham e Demiral all'Atalanta: adesso ci siamo davvero. Atalanta e Tottenham hanno raggiunto un accordo per la cessione di Romero a titolo definitivo, per una cifra che tra parte fissa e bonus arriverà fino a cinquantacinque milioni di euro: in queste ore i due club si stanno scambiando gli ultimi documenti e limando gli ultimi dettagli. Il difensore argentino classe 1998 nella giornata di mercoledì ha svolto la prima parte di viste mediche con il Tottenham, domani le concluderà e sarà atteso a Londra nelle prossime ore. Prima però, l'Atalanta vuole ufficializzare l'arrivo di Merih Demiral dalla Juventus: una volta l'affare concluso, Romero avrà il definitivo via libera per volare in Inghilterra.