E' solo uno scatto postato sui social, ma secondo El Mundo Deportivo non sarebbe piaciuto al Barcellona. Pubblicata su Instagram da Neymar nelle ultime ore, la foto ritrae Messi insieme all'ex compagno e agli altri giocatori del PSG (Paredes, Di Maria e Verratti) durante le vacanze. Non è un caso che il club di Al-Khelaifi, da tempo, stia pensando di portarlo a Parigi. E ora che ha rotto con i blaugrana...



MESSI NON RINNOVA CON IL BARCELLONA: LE NEWS LIVE