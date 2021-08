Messi-Barça, è addio: attesa conferenza di Laporta

Puyol: "Non smetteremo mai di ringraziarti"

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi per Leo Messi dagli ex compagni di squadra scioccati dalla notizia del suo addio al Barcellona. Anche uno degli storici capitani del Barça, Carles Puyol ha voluto ringraziare l'argentino attraverso Instagram: "Grazie mille per tutto, non ti potremo mai ringraziare per tutto quello che hai dato".