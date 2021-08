I dirigenti della Juventus non sono a lavoro solo per chiudere i movimenti in entrata. Ma si pensa anche ai rinnovi: è previsto per la giornata di sabato l'incontro l'agente di Paulo Dybala Jorge Antun (che si trova a Torino da fine luglio e ha concluso il periodo di quarantena al quale si era sottoposto). Le parti si troveranno per discutere del futuro della 'Joya', il cui contratto scade nel giugno 2022. Si proverà a trovare un accordo per prolungare l'esperienza dell'argentino in maglia bianconera. Decisiva sarà la proposta del club, oltre che da un punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la centralità di Dybala nel progetto Juventus per i prossimi anni.