Sono ore decisive in chiave mercato per la Juventus. Il club bianconero vuole regalare a Max Allegri un rinforzo importante a centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. La trattativa avanza a passo lento, ma in casa Juve continua a filtrare un cauto ottimismo per la conclusione positiva dell'affare. Il Sassuolo aspetta solo il giusto rilancio: con un'offerta soddisfacente i neroverdi lasceranno partire il proprio centrocampista. Intanto, per cautelarsi in caso saltasse la trattativa con il Sassuolo, la Juventus tiene aperte le sue alternative. Oltre a Pjanic (che potrebbe anche arrivare in prestito dal Barcellona), il nuovo nome è quello di Aurélien Tchouaméni, mediano classe 2000 di proprietà del Monaco che l'anno scorso è stato eletto come il "Miglior giovane della Ligue 1".