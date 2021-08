30/30

1) ROMELU LUKAKU (Inter): 100 milioni di euro



Primo posto con riserva per il centravanti nerazzurro, l’unico in tripla cifra per valutazione tra i più preziosi della Serie A. Una leadership "congelata", così come il suo futuro in Italia che pare sempre più lontano. Si attende una nuova offerta del Chelsea, ma Lukaku ha scelto di tornare ai Blues e lo ha comunicato all'Inter. Avventura italiana ai titoli di coda, quindi, così come il suo primato per valore di mercato nel nostro campionato

