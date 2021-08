L'Inter si prepara al post Lukaku, vista l'accelerata nella trattativa con il Chelsea. I 115 milioni di euro che garantiranno i Blues per l'acquisto del centravanti belga saranno un tesoretto che l'Inter, in parte, investirà per l'acquisto di un terzino destro e di due attaccanti. Su quest'ultimo fronte i nomi in cima alla lista restano quelli di Duvan Zapata ed Edin Dzeko. Domenica 8 agosto sarà una giornata importante per il colombiano dell'Atalanta, visto che il presidente Percassi incontrerà Marina Granovskaia per parlare di Tammy Abraham. Nel caso in cui i bergamaschi riusciranno a trovare l'accordo con il Chelsea per l'attaccante inglese, allora potrebbe arrivare il via libera per Zapata all'Inter. Insomma, un intreccio di mercato sull'asse Milano-Londra-Bergamo che potrebbe trovare la quadra nelle prossime, concitate, ore.