Se da una parte l' Inter è concentrata sulla probabile partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea e sul calciatore (o i calciatori) con il quale sostituire l'attaccante belga, dall'altra rimane sempre da riempire la casella dell' esterno destro , dopo la partenza di Hakimi verso il Paris Saint-Germain. Il Chelsea vorrebbe inserire Davide Zappacosta (25 presenze con 4 gol e 2 assist nell'ultimo campionato con il Genoa) come contropartita tecnica all'interno dell'affare Lukaku, una soluzione che però non convince il club nerazzurro che vorrebbe 120/130 milioni di euro cash da reinvestire poi anche per l'esterno destro. Il nome in cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri è quello di Denzel Dumfries , 25enne del Psv Eindhoven che si è messo in mostra con la maglia della nazionale olandese a Euro 2020 con 2 gol in 4 presenze.

Schmidt: "Tutti sanno che Dumfries vuole andare via"

Che Dumfries sia in partenza dal Psv Eindhoven, lo ha confermato lo stesso allenatore del club olandese Roger Schmidt, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa olandese contro l'Ajax: "Tutti sanno che ha voglia di trasferirsi. Ha presentato quella richiesta al PSV e noi come club l'abbiamo accettata. E' per questo motivo che per il momento non fa parte della prima squadra". Il giocatore non è stato infatti convocato per il match, segnale in più di come il calciatore sia destinato a lasciare il Psv durante questa sessione di trasferimenti. E' lui il primo obiettivo dell'Inter, che attende di incassare la cifra per la cessione di Lukaku per poi puntare forte anche su Dumfries.