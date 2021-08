Dopo appena un anno Jens Peter Hauge lascia il Milan. È fatta per il trasferimento dell'esterno norvegese all'Eintracht Francoforte. Definiti gli ultimi dettagli tra i due club con Hauge che volerà domenica in Germania e lunedì mattina sosterrà le visite mediche con la sua nuova società. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Si chiude, quindi, l'esperienza in rossonero di Hauge che nell'ultima stagione ha collezionato 24 presenze con cinque gol (tre in Europa League e due in campionato) e un assist.