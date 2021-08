L'uruguaiano, convocato da Semplici per l'amichevole di sabato sera contro il Maiorca, non si è presentato alla partenza della squadra per la Spagna. Assenza non giustificata, ma con l'Inter nessun nuovo contatto. Per i nerazzurri il primo obiettivo per la fascia resta Denzel Dumfries

L'Inter è a caccia di un esterno destro. L'affare con il Chelsea per Romelu Lukaku è ormai in dirittura d'arrivo e i nerazzurri hanno già iniziato le manovre per investire sul mercato parte dei 115 milioni euro che la cessione garantirà al club. Oltre a un sostituto del belga, Simone Inzaghi deve riempire la casella lasciata vuota dalla partenza di Hakimi verso il Paris Saint-Germain. E tra i possibili nomi c'è quello di Nahitan Nandez, che va verso la rottura con il Cagliari. L'uruguaiano, nella giornata di sabato, non si è presentato alla partenza del gruppo per la Spagna, dove la squadra di Leonardo Semplici è impegnata allo stadio Son Moix per il trofeo Ciutat de Palma contro i padroni di casa del Maiorca. Un'assenza senza alcuna motivazione apparente per il classe '95, che non ha spiegato la ragione per cui non ha risposto alla convocazione. Dietro potrebbe esserci comunque un tentativo di forzare la mano per arrivare la cessione. Da capire anche le conseguenze con il Cagliari che, a questo punto, potrebbe multare il giocatore.