Il centravanti belga dell'Inter sempre più vicino ai Blues: al club nerazzurro 115 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche. In via di definizione gli ultimi dettagli

Romelu Lukaku e il Chelsea sono a un passo. Il club inglese è pronto a definire il ritorno dell'attaccante belga a Stamford Bridge per 115 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche nell'operazione. Un'offerta che ha convinto l'Inter dopo alcuni tentativi respinti dal club nerazzurro. L'accordo è stato raggiunto dopo l'ennesima giornata di contatti tra le società e Federico Pastorello, procuratore dell'attaccante, a trovare i giusti equilibri tra richiesta e offerta. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli della negoziazione, tanto che Lukaku non parteciperà all'allenamento del sabato pomeriggio e all'amichevole di domenica contro il Parma. L'attaccante saluterà quindi l'Inter dopo due stagioni in cui è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Il belga ha collezionato 95 presenze e ha messo a segno 64 gol. Nella scorsa stagione ha trascinato la squadra allenata da Antonio Conte alla conquista del diciannovesimo scudetto ed è stato eletto MVP della Serie A.

I numeri di Lukaku al Chelsea

Per Romelu Lukaku sarebbe un ritorno al Chelsea. L'attaccante dell'Inter ha giocato con i Blues a inizio carriera, nella stagione 2011/12 e - dopo una parentesi con il West Bromwich - anche nell'estate del 2013. Per lui con il Chelsea 15 presenze e nessun gol in tutte le competizioni. Dopo l'esperienza a Londra è arrivata la cessione all'Everton, club con il quale Lukaku si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Premier League e non solo prima di passare al Manchester United e infine all'Inter.