Lukaku, visite già domani? L'Inter punta Dzeko

La Roma ha già iniziato a sondare il mercato per trovare un'alternativa al bosniaco che ha dato il suo ok al biennale proposto dall'Inter. Intanto i nerazzurri vogliono blindare Lautaro Martinez che piace ad Arsenal, Atletico e Tottenham CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE

L'Inter ha iniziato le grandi manovre per ridisegnare il proprio attacco in vista del passaggio di Lukaku al Chelsea. Ormai è tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante belga che domani potrebbe già sostenere le visite mediche con i blues. Un ritorno a Londra dopo otto anni: Lukaku guadagnerà tra i 12 e i 13 milioni di euro all'anno, mentre l'Inter incasserà 115 milioni di euro che potrà in parte reinvestire sul mercato per l'acquisto di due attaccanti e un esterno destro.

Dzeko, la trattativa prosegue leggi anche Roma ko 5-2 col Betis: espulsi Mou e tre giocatori L'operazione che sembra aver preso una piega positiva nelle ultime ore riguarda Edin Dzeko. La trattativa va avanti e l'attaccante bosniaco, rimasto in panchina nell'amichevole tra Betis e Roma, ha già dato il suo ok al contratto biennale proposto dall'Inter. Nella giornata di sabato c'è stato un nuovo contatto tra i club per chiudere l'operazione in tempi brevi. Intanto la Roma ha già iniziato a sondare il mercato per trovare un sostituto all'altezza del bosniaco. Diverso, invece, il discorso relativo a Duvan Zapata. Serve l'incastro giusto con l'Atalanta che attende di sbloccare la trattativa per Abraham: sull'inglese del Chelsea, però, c'è anche l'interesse dell'Arsenal.