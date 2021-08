Lionel Messi dice addio al Barcellona e le emozioni prendono il sopravvento su tutto. Appena entrato nella sala stampa del Camp Nou per la conferenza di addio al club blaugrana, ancor prima di parlare, il campione argentino non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato andare in un pianto commosso. Accolto da familiari, amici, ex compagni e giornalisti, Messi ha ricevuto un lungo applauso. Poi le prime parole: "Non ero pronto. Volevo rimanere, è stato bellissimo"

MESSI-BARCELLONA, LA CONFERENZA DI ADDIO