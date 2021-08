Il futuro di Nwankwo Simy sarà ancora in Serie A. La Salernitana ha infatti raggiunto un'intesa di massima per l'acquisto del centravanti nigeriano del Crotone. Operazione da 6 milioni di euro tra quota fissa e bonus, che garantirà all'attacco di Fabrizio Castori un altro rinforzo dopo Federico Bonazzoli, arrivato all'Arechi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Sampdoria.