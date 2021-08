A sorpresa, Josip Ilicic va verso la conferma all'Atalanta. Questo martedì mattina c'è stato un incontro decisivo tra il giocatore e Gian Piero Gasperini. L'allenatore ha espresso la sua volontà al trequartista sloveno di averlo con sé in rosa e di puntare su di lui anche per la prossima stagione. Ilicic non ha detto no, ma anzi ha fatto sapere che resterebbe a Bergamo più che volentieri. Il giocatore sembrava in uscita (con il Milan interessato per rimpiazzare Calhanoglu sula trequarti), ma adesso salgono molto le probabilità che resti ancora un altro anno con la maglia dell'Atalanta.