Mercoledì 11 agosto è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza della Juventus e l'agente di Dybala Jorge Antun: le parti proveranno a trovare un accordo per prolungare il contratto della Joya, che intanto torna ad allenarsi in gruppo dopo l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto ai box per qualche giorno

La Juventus continua a lavorare per raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto di Paulo Dybala . Dopo un primo incontro avvenuto sabato 7 luglio, le parti si ritroveranno mercoledì 11 agosto in tarda mattinata alla Continassa: i dirigenti della Juventus incontreranno di nuovo l'agente della Joya, Jorge Antun , che è a Torino ormai da qualche settimana e ha finito la quarantena. Si cercherà di arrivare a un accordo per il prolungamento del contratto di Dybala, che è in scadenza a giugno 2022 . La Juventus ha proposto all'entourage dell'argentino un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026 a circa 8 milioni a stagione . Al giocatore è stata poi ribadita la volontà del club di puntare molto su di lui per il futuro e da entrambe le parti c'è quindi la volontà di proseguire insieme.

Intanto Dybala torna ad allenarsi in gruppo

E mentre dirigenti e entourage sono a lavoro per limare tutti i dettagli per prolungare l'avventura di Dybala in bianconero, il giocatore questo martedì è tornato ad allenarsi in gruppo. L'argentino il 21 luglio scorso aveva accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo aveva tenuto ai box per qualche giorno facendogli saltare anche le prime amichevoli. Adesso il problema è alle spalle e Dybala potrà tornare agli ordini di Massimiliano Allegri. La prossima amichevole della Juventus è in programma per sabato 14 agosto all'Allianz Stadium, quando i bianconeri affronteranno l'Atalanta (match che sarà trasmesso su Sky Calcio).