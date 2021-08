L'allenatore bianconero non fa drammi dopo la sconfitta per 3-0 nel Trofeo Gamper: "La squadra ha fatto una buona partita, ma abbiamo affrontato un Barcellona più avanti di noi nella condizione. L'importante sarà essere pronti per il 22 agosto a Udine per prendere i primi tre punti". E a proposito di campionato: "L'Inter ha vinto ed è la favorita, poi si partirà tutti a zero punti e ne serviranno 90 per vincere" BARCELLONA-JUVENTUS 3-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La Juventus perde 3-0 nel Trofeo Gamper contro il Barcellona. Un risultato che però non preoccupa Massimiliano Allegri, che vede il lato positivo della prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Dispiace per il risultato, ma direi che la squadra ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi ci sono stati molti cambi e sono solo pochi giorni che siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di lavorare e trovare una condizione migliore. Abbiamo affrontato un bel Barcellona, più avanti di noi nella condizione, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo subito due gol evitabili, ma l'importante è farsi trovare pronti il 22 agosto per prendere i primi tre punti del campionato a Udine".

"Ronaldo sta molto bene, Dybala rientrerà martedì" leggi anche Rinnovo Dybala, incontro ok: ce ne sarà un altro Allegri ha proseguito, analizzando il momento di alcuni singoli: "Cristiano Ronaldo ha fatto una buona partita e si sta allenando molto bene. Stasera si è messo a disposizione della squadra come sempre, in settimana rientrerà anche Dybala e piano piano arriveremo all'inizio della stagione nelle condizioni giuste. Kaio Jorge è un ragazzo giovane con delle buone qualità, ma non cominciamo a mettergli responsabilità addosso altrimenti rischiamo di sbagliare le valutazioni. I giovani hanno bisogno di crescere, essere supportati e messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Dybala sta bene, rientrerà definitivamente con la squadra martedì e sabato sarà a disposizione (Juventus-Atalanta, ore 20.30 in diretta su Sky Sport Uno) e penso che farà parte della formazione".