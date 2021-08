L'attaccante bosniaco ha espresso la propria volontà di firmare un contratto biennale con l'Inter e la società giallorossa si è già messa al lavoro per individuare il suo sostituto: l'ultimo nome è quello di Abraham del Chelsea, nel mirino anche dell'Atalanta come possibile erede di Zapata (che potrebbe finire anche lui all'Inter insieme a Dzeko). Intanto i nerazzurri dicono no alle offerte per Lautaro CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Con l'addio di Romelu Lukaku in direzione Chelsea sempre più vicino, l'Inter è al lavoro per individuare il profilo ideale (o i profili ideali) per sostituire l'attaccante belga. Un addio alla Serie A che rischia di coinvolgere non soltanto il club nerazzurro, ma diverse società in un valzer di attaccanti che potrebbe prendere il via nelle prossime ore. A partire dalla Roma, visto che la trattativa per portare Edin Dzeko all'Inter prosegue spedita, dopo aver ottenuto la volontà anche da parte dell'attaccante bosniaco (rimasto in panchina nell'ultimo test contro il Betis) di sposare il nuovo progetto nerazzurro e di firmare un contratto biennale. La Roma, dopo aver trattenuto Dzeko in passato nonostante offerte importanti, questa volta sembra intenzionata a lasciar partire il classe 1986 e sta infatti già lavorando alla ricerca di un sostituto da regalare a Josè Mourinho. Contatti in corso tra le due società, con la volontà da parte di entrambe di risolvere la trattativa in tempi brevi.

L'Inter al lavoro per Dzeko e Zapata Anche in questo caso serve però che l'Atalanta trovi un sostituto, prima di poter dare il via libera alla cessione dell'attaccante colombiano. E anche qui rischia di scatenarsi un vero e proprio intreccio di mercato, perchè l'Atalanta punta forte sul giovane attaccante del Chelsea Tammy Abraham, sul quale però c'è l'interessamento dell'Arsenal e sul quale ha messo gli occhi nelle ultime ore anche la Roma, alla ricerca come detto di un sostituto di Dzeko.

E la Roma pensa ad Abraham... Tammy Abraham diventa dunque il nuovo profilo nel mirino della Roma, che non dovrebbe affidare il ruolo di erede di Edin Dzeko nè a Mauro Icardi nè ad Andrea Belotti. Queste due ultime ipotesi non sono per diversi motivi al vaglio della società giallorossa, che gradirebbe invece Dusan Vlahovic, ritenuto però al momento non accessibile dal punto di vista economico. Oltre al nome di Abraham, la Roma segue con attenzione anche Isak della Real Sociedad.