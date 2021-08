Il Torino si sta muovendo per rinnovare il contratto del Gallo Belotti. Per giungere a un accordo però resta un nodo: quello della clausola rescissoria. Il giocatore vorrebbe una clausola da 25 milioni, il Toro vorrebbe inserirne una da 40. Le parti ora trattano per ridurre le distanze

