Lorenzo Insigne all'Inter. È l'ultima idea di mercato dei nerazzurri che, da qualche giorno, stanno pensando al capitano del Napoli per rafforzare il reparto avanzato. Una possibilità nata anche dallo stallo nel dialogo tra Insigne e i campani per il rinnovo di contratto: la trattativa non decolla e l'incontro che c'è stato in giornata tra l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, e la dirigenza del Napoli (senza Aurelio De Laurentiis) non ha portato ad alcun passo in avanti, né ad offerte concrete. In questo spiraglio vuole inserirsi l'Inter: qualche contatto c'è già stato per capire la fattibilità dell'operazione.