Adesso che c’è l’ufficialità del suo amico Messi al Psg, Neymar ci può anche ridere su. E se solo una settimana fa la foto che li ritraeva in vacanza insieme (con altri tre giocatori del Psg) aveva fatto discutere, adesso quella stessa immagine “è buona” , come scrive Neymar, e può anche essere “photoshoppata” rendendola l’ennesimo meme dell’estate (da Parisnolimit, si legge nella storia del brasiliano).

I 5 "amigos"

Psg, con Messi è una top 11 da 160 mln di ingaggi

Erano i giorni in cui il matrimonio tra Messi e il Barcellona entrava in crisi quando l’argentino, in vacanza a Ibiza, incontra l’amico Neymar, i connazionali Paredes e Di Maria, e Verratti. Mezzo Psg, in pratica, e la foto che i 5 si scattano insieme fa subito il giro del mondo, con strascico di polemiche e dubbi. La pubblica Di Maria con la didascalia “Amigos”, il Barça non gradisce e nei giorni seguenti vede effettivamente Leo dare l’addio. Le lacrime in conferenza stampa, il volo a Parigi, l’annuncio. E adesso che tutto è ufficiale, Neymar rispolvera quella foto, veste i 5 “amigos” con la maglia del Psg e scrive “adesso la foto è buona”…