Inter, accordo verbale con il PSV per Dumfries

L'Inter ha trovato un accordo verbale con il PSV Eindhoven per Denzel Dumfries. Il club nerazzurro spera ora di poter chiudere a breve la trattativa per far svolgere al giocatore le visite mediche. Le cifre definitive si aggirano intorno ai 12,5 milioni di euro più bonus

Sarà Denzel Dumfries il prossimo rinforzo dell'Inter. Con la cessione (ancora non ufficiale) di Lukaku al Chelsea, il club nerazzurro potrà effettuare movimenti importanti in entrata e dopo la finalizzazione della trattativa con la Roma per Dzeko (ufficialità attesa a breve), la priorità ora era quella di trovare il sostituto di Achraf Hakimi. Il profilo scelto è proprio quello di Dumfries, l'esterno olandese del PSV classe 1996: l'Inter, dopo la prima offerta di 12 milioni presentata nelle scorse ore, ha limato gli ultimi dettagli arrivando a un accordo verbale con il PSV Eindhoven . Dumfries si trasferirà a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 12,5 milioni di euro di parte fissa a cui andranno aggiunti anche i bonus (due o tre milioni circa), legati alla qualificazione in Champions League e alle presenze del giocatore. Adesso le due società stanno preparando i documenti per mettere su carta l'accordo verbale raggiunto nelle ultime ore. L'Inter ora vuole accelerare i tempi per consentire al giocatore di effettuare subito le visite mediche e di firmare con il suo nuovo club.

Inter, le altre mosse di mercato: si cerca il secondo attaccante

Con Dzeko e Dumfries prossimi all'arrivo, l'Inter potrà così concentrarsi sul nuovo rinforzo in attacco. Con la partenza di Lukaku infatti il club nerazzurro vuole puntare anche su un altro attaccante. Zapata dell'Atalanta è un nome importante ma prima la Dea deve trovare un sostituto, altrimenti non lascerà partire il colombiano. La trattativa per Correa è in stand-by e il nome nuovo è quello di Insigne che è a un anno dalla scadenza del suo contratto con il Napoli e la cui trattativa per il rinnovo non decolla. La volontà dell'Inter è comunque quella di fare un investimento una volta individuato il profilo giusto per età, ruolo e prezzo di mercato. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.