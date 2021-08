Salernitana, in difesa tentativo per Santon

La Salernitana ha messo nel mirino Davide Santon, il cui contratto andrà in scadenza tra un anno con la Roma. La trattativa non è semplice, per formule e per l'ingaggio del giocatore che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione. I granata sperano di poter abbassare queste cifre

La Salernitana in queste ore è molto attiva sul mercato. I granata vogliono muovere colpi importanti in ogni reparto e per quello difensivo nel mirino è finito Davide Santon, terzino della Roma classe 1991, il cui contratto con il club giallorosso andrà in scadenza tra un anno. La volontà della Salernitana sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito, ma la prossima scadenza di Santon con la Roma (a giugno 2022) pone problemi in tal senso. Il club giallorosso non sarebbe contrario a cedere il giocatore ma la Salernitana deve anche valutarne l'ingaggio: Santon infatti percepisce attualmente un contratto a un milione e mezzo a stagione. Il club granata spera di poter far abbassare queste cifre.