C'è un club che fa sul serio per Dusan Vlahovic . È l' Atletico Madrid , pronto a un importante assalto per l'attaccante della Fiorentina. Il club del Cholo Simeone, infatti, sta per presentare alla viola un'offerta da 50 milioni di euro più bonus . Una proposta che la società, nelle prossime ore, dovrà valutare insieme al giocatore e all'agente Darko Ristic che, nei giorni scorsi, ha assistito all'amichevole tra Fiorentina ed Espanyol e ha fatto il punto con la dirigenza sul futuro dell'attaccante serbo.

I numeri di Vlahovic

leggi anche

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

L'ultima stagione di Vlahovic, d'altronde, non è passata inosservata. Ventuno gol in 37 presenze in campionato, la migliore annata di sempre per l'attaccante classe 2000 arrivato a Firenze nel 2018 dal Partizan Belgrado. Inizia con la Primavera viola, ma ben presto viene promosso in prima squadra dove ha giocato finora 84 partite con 29 reti messe a segno. Adesso Vlahovic ha davanti a sé la possibilità di approdare in Liga, mentre la Fiorentina potrebbe realizzare una ricca plusvalenza, ma dovrebbe poi cercare sul mercato un'alternativa per l'attacco.