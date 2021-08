Il 'ninja' non proseguirà la sua carriera in Serie A: nella notte, l'Anversa è tornato all'assalto del centrocampista belga dopo un primo "no" ricevuto giovedì. Adesso l'accordo è stato trovato: Nainggolan tornerà a giocare nella città in cui è nato

Nainggolan è vicino a salutare la Serie A. Dopo aver risolto il contratto con l'Inter, il centrocampista belga è vicino al ritorno nella città in cui è nato: Anversa. Dopo una prima offerta rifiutata nella giornata di giovedì, la scorsa notte l'Anversa ha rilanciato riuscendo a convincere Nainggolan. Un accordo infatti è stato trovato dalle parti e Radja ora è vicino al ritorno in Belgio. Non ci sarà quindi un rientro al Cagliari per Nainggolan: ad aspettarlo ora c'è l'Anversa che la prossima settimana disputerà i playoff di Europa League. Dopo le esperienze con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, Nainggolan sta per salutare definitivamente la Serie A.