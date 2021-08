Monza, arriva Zanellato a titolo definitivo

Dopo l'arrivo di Samuele Vignato, il Monza piazza un altro colpo in prospettiva assicurandosi Niccolò Zanellato. Il centrocampista centrale del Crotone si trasferirà a titolo definitivo in Brianza, dove ritroverà Giovanni Stroppa che lo aveva già allenato nella sua esperienza in Calabria. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Zanellato ha vestito per tre stagioni e mezzo la maglia del presidente Vrenna, con la quale è riuscito a centrare una promozione in serie A nella stagione 2019/20. Nello scorso campionato, terminato con la retrocessione in B del Crotone, il centrocampista classe ’98 ha realizzato 1 gol e 1 assist in 27 presenze.