La Sampdoria è al lavoro per regalare un nuovo attaccante a Roberto D'Aversa e in quest'ottica è sempre più vicina all'acquisto di Vladyslav Supryaga. Già nel mirino in passato di Bologna e Genoa, l'attaccante della Dinamo Kiev è vicino al trasferimento in blucerchiato, con le due società che continuano a dialogare per limare le piccole divergenze ancora rimaste: 1 milione di euro di prestito e 6 di diritto di riscatto, questa la proposta della Sampdoria contro la richiesta del club ucraino di 1.5 milioni subito per avere il calciatore a titolo temporaneo. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, per colmare la minima distanza che ancora c'è, permettendo così al presidente Ferrero di mettere a segno un colpo importante a pochi giorni dall'inizio del campionato.