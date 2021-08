Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il club londinese ha effettuato una prima richiesta di informazioni per il centrocampista uruguaiano del Cagliari: difficile infatti la situazione tra il club rossoblù e il calciatore, non convocato per la gara di Coppa Italia di sabato scorso

Uno dei protagonisti di questo calciomercato estivo rimane Nahitan Nandez : su di lui si è mossa nelle scorse settimane l'Inter, che però ora si è un po' defilata dopo aver chiuso sulla fascia destra per Dumfries e così sul centrocampista uruguaiano si sta muovendo anche il Tottenham . Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il club londinese ha richiesto le prime informazioni al club rossoblù circa la disponibilità a parlare del calciatore. Ancora non si è scesi nel dettaglio di eventuali condizioni economiche o formule dell'operazione, ma il discorso potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni dopo questi primi contatti.

Problemi tra Nandez e il Cagliari

leggi anche

Nandez: "La parola d'onore data va mantenuta"

Difficile la situazione con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, che nelle scorse settimane non si è presentato per l'amichevole che i rossoblù hanno giocato a Maiorca. Una mancata risposta alla convocazione (senza autorizzazione) che ha innescato un botta e risposta con il direttore sportivo Capozucca, al quale Nandez ha ribadito la propria volontà di lasciare il Cagliari, anche in seguito a una promessa da parte degli stessi dirigenti di lasciarlo andare qualora fosse arrivata un'offerta da parte di un grande club internazionale. Il calciatore non è stato nemmeno convocato per la gara di Coppa Italia che il Cagliari ha giocato sabato sera contro il Pisa.