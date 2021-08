La Fiorentina non è ancora convinta dalla proposta da 60 milioni, bonus compresi, avanzata dall'Atletico Madrid. I colchoneros studiano alternative: piace Cunha dell'Herta Berlino. Su Vlahovic c'è anche il Tottenham: in caso di addio con l'attaccante serbo, la Fiorentina andrebbe su Scamacca CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Atletico Madrid e Fiorentina sono ancora distanti nella trattativa per portare in Spagna Dusan Vlahovic: il club viola infatti non ritiene sufficiente la proposta da 60 milioni, bonus compresi, avanzata dai colchoneros per il centravanti serbo. Le richieste elevate della società di Rocco Commisso e di Darko Ristic, agente dell'attaccante che negli scorsi giorni è stato in Italia per assistere all'amichevole tra Fiorentina ed Espanyol, stanno allontanando l'Atletico Madrid.

Cunha l'alternativa per l'Atletico approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Vlahovic è diventato un uomo mercato dopo le 21 reti realizzate in 37 presenze nello scorso campionato, migliore annata di sempre per l'attaccante classe 2000 arrivato a Firenze nel 2018 dal Partizan Belgrado (e autore di 29 gol in 84 partite complessive in viola). L'Atletico Madrid non vuole però andare per le lunghe nella trattativa e sta virando con decisione su Matheus Cunha, attaccante classe 1999 di proprietà dell’Herta Berlino, con 8 reti e 6 assist nella scorsa stagione. Cunha, fresco vincitore delle Olimpiadi con 3 reti in 5 partite con il Brasile, è in Germania da tre stagioni e ha vestito anche la maglia del Lipsia.

Su Vlahovic anche il Tottenham leggi anche Burdisso assicura: "Vogliamo trattenere Vlahovic" L'altro club fortemente interessato a Vlahovic è il Tottenham. Gli Spurs sono pronti a presentare un'offerta vicina a quella che avrebbero presentato all'Inter per Lautaro Martinez, altro giocatore molto gradito agli inglesi. In caso di addio di Vlahovic, l'alternativa individuata dalla Fiorentina corrisponde a Gianluca Scamacca, 22enne di proprietà del Sassuolo e nell'ultima stagione al Genoa.