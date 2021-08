Il presidente blaugrana ha analizzato i conti del club in conferenza stampa: "Nell'ultimo anno abbiamo avuto 481 milioni di perdite. Il nostro monte ingaggi rappresenta il 103% del fatturato ed è il 25 o il 30% in più rispetto alle squadre rivali. La situazione è preoccupante, ma abbiamo un piano e speriamo di risanare la società in un paio d'anni". E su Messi: "Abbiamo fatto tutto il possibile. Ora inizia una nuova era"

Il dopo Leo Messi è appena cominciato al Barcellona, ma il futuro non si prospetta così roseo per il club blaugrana, almeno dal punto di vista economico. A spiegarlo è stato lo stesso presidente Joan Laporta, che ha analizzato i conti del club in conferenza stampa: "Appena arrivati al club - ha esordito - abbiamo chiesto un prestito ponte di 80 milioni di euro concesso da Goldman Sachs altrimento non avremmo potuto pagare gli stipendi".

I numeri del rosso blaugrana

Il quadro dipinto non fa dormire sonni tranquilli: "Al momento della chiusura dell'anno - ha aggiunto Laporta - il closing ha portato perdite per 481 milioni di euro. Sono 1.136 milioni le spese e 655 milioni le entrate, che vengono verificate e presentate. Il Covid ha avuto un impatto negativo di 91 milioni. Abbiamo un monte ingaggi che rappresenta il 103% del fatturato. In totale è di 617 milioni di euro. Rappresenta il 25 o 30 % in più rispetto alle squadre rivali, il Real Madrid ad esempio è a 342. Siamo molto al di sopra in termini di monte ingaggi. Il Barça ha un patrimonio netto negativo di 451 milioni di euro e la differenza tra ciò che dobbiamo e ciò che ci è dovuto è negativa di 553 milioni. Dobbiamo pagare 553 milioni in più rispetto a quanto addebiteremo quest'anno. In particolare il debito bancario è aumentato e gli obblighi di pagamento salgono a 1,35 miliardi di euro". Numeri drammatici che fanno capire più di tante parole il momento complicato che sta affrontando il Barcellona dal punto di vista finanziario.