Nuova era a Barcellona. Nella prima senza Messi, i blaugrana debuttano con un poker ai danni della Real Sociedad. Sblocca Piqué, di testa, e bacia la maglia per festeggiare. Esulta allo stesso modo anche Sergi Roberto, autore del 4-2 definitivo. Nel mezzo la doppietta di Braithwaite - uno di testa e uno di destro - per il 3-0 parziale. Ospiti a segno due volte in due minuti (Lobete e Oyarzabal su punizione) nel finale, ma non basta. Per Koeman classico 4-3-3 e un attacco pesante: chi è sceso in campo

I RISULTATI