Non solo Edin Dzeko. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e l'acquisto del bosniaco ex Roma, l'Inter continua a ricercare un nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. L'ultimo nome è quello di Wout Weghorst, punta centrale che gioca in Bundesliga nel Wolfsburg. I nerazzurri, a sorpresa, hanno aggiunto il nome dell'olandese a una lista in cui figurano diverse opzioni. Le altre piste sono invece italiane e portano in Serie A a Duvan Zapata e Joaquin Correa, che Inzaghi ha già allenato alla Lazio. Alto 197 centimetri, il 27enne nato a Borne ha segnato 25 gol in 41 presenze lo scorso anno contando tutte le competizioni (65 in 122 partite dall'arrivo in Germania nel 2018).