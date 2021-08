L'Inter prosegue la ricerca di un altro attaccante dopo l'arrivo di Edin Dzeko. Oltre a Duvan Zapata, che l'Atalanta al momento non libera, e Joaquin Correa, per il quale la Lazio non abbassa al momento le pretese, i nerazzurri guardano in Bundesliga: dopo Wout Weghorst, punta centrale del Wolfsburg, il nome nuovo è quello di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. Figlio dell'ex difensore Lilian, ha 24 anni, è alto 192 centimetri e abbina fisicità, tecnica e velocità: l'Inter ha già affrontato Thuram in Champions League lo scorso anno dai nerazzurri. Il suo nome è venuto fuori nel corso dell'operazione Dumfries, seguito da Mino Raiola, agente anche dell'attaccante. Thuram è la stella della squadra tedesca ed è il nome che l'Inter sta valutando in maniera più seria in alternativa alle piste proposte dalla Serie A. Restano da capire la percorribilità della trattativa e l'entità dell'eventuale richiesta del Borussia.