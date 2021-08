Il Venezia si prepara a dare il benvenuto a una nuova punta centrale. Si tratta di Thomas Henry, francese classe 1994 di proprietà dell'OH Leuven, club della serie A belga. L'attaccante sembrava destinato a vestire la maglia del Genoa , ma nella notte tra venerdì e sabato c'è stato un rilancio del Venezia che da tempo lo seguiva. Gli arancioneroverdi hanno offerto 6 milioni di euro senza prestito con obbligo di riscatto come, invece, aveva proposto il Genoa che si era fermato a 5,5 milioni. Uno scatto decisivo da parte del Venezia che sta sbrigando le ultime formalità per poter accogliere Henry in Italia.

Chi è Thomas Henry

Nato il 20 settembre 1994 ad Argenteuil, un comune di poco più di 100.000 abitanti a nord di Parigi, Thomas Henry ha fatto il suo esordio tra i professionisti con il Beauvais, in Coppa di Francia, nel 2014. In carriera ha vestito le maglie di Fréjus St-Raphaël, Nantes (per lui due presenze in Ligue 1) e Chambly in Francia e del Tubize in Belgio, prima del passaggio nel 2019 all'OH Leuven. Con l'attuale club ha collezionato 79 presenze, segnando 45 reti, ventuno delle quali nella scorsa stagione. Henry, alto 192 centimetri, ha iniziato la stagione 2021-2022 segnando tre gol nelle prime quattro partite di Jupiler Pro League, la massima serie belga.