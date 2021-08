L'Atalanta è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da regalare a Gian Piero Gasperini. L'allenatore nerazzurro vorrebbe un'alternativa alla coppia formata da De Roon e Freuler con il club che è al lavoro per soddisfare la richiesta. L'ultima idea è Nahitan Nandez, che in questa sessione estiva era stato una possibilità di mercato per l'Inter prima di arrivare a Dumfries. Anche il Tottenham aveva richiesto informazioni sul classe '95, in rottura con il Cagliari dopo che nelle scorse settimane non si è presentato per l'amichevole che i rossoblù hanno giocato a Maiorca. Per arrivare al giocatore ex Boca Juniors l'Atalanta sta lavorando con il Cagliari su uno scambio di prestiti con Sam Lammers, autore di 2 gol in 15 presenze nell'ultimo campionato di Serie A e ora in partenza da Bergamo. Tanto che l'attaccante olandese, cercato anche dal Verona, era stato già vicino al Genoa per riempire la casella lasciata vuota da Eldor Shomurodov, passato alla Roma. I contatti tra Atalanta e Cagliari sono stati avviati nella mattinata di sabato, ma decisive per la conclusione dell'operazione saranno anche le volontà dei rispettivi giocatori.