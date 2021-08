4/13 ©Getty

BAKAYOKO: lui al Milan, dove ha giocato in prestito nella stagione 2018-2019, tornerebbe di corsa e Maldini e Massara lo hanno individuato come il rinforzo giusto da regalare a Pioli. Due indizi che però non fanno ancora la prova definitiva, per quella servirà trovare l’accordo con il Chelsea che gli ha rinnovato il contratto fino al 2023. In casa Milan c’è fiducia per il buon esito dell’operazione (che va avanti da settimane e fa registrare costanti passi in avanti) con la fumata bianca che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.