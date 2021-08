Dopo il 2-2 di Udine tiene ancora banco la panchina di Cristiano Ronaldo. "Una scelta condivisa", come ribadito da Nedved e Allegri. Fermo restando che da qui alla fine del mercato può succedere di tutto e che CR7 non ha mai detto di voler restare alla Juve, non ci sono segnali di un addio: non ha mai comunicato alla società di voler andare via e al momento non sono pervenute offerte. A bilancio il portoghese pesa ancora ai bianconeri 28 mln di euro. Dunque, chi fosse interessato, dovrebbe partire da questa base