Dopo aver provato ad arrivare a Dusan Vlahovic, l'Atletico Madrid ha chiuso per il suo nuovo centravanti: sarà Matheus Cunha, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo con il Brasile e che arriverà dall'Hertha Berlino per 30 milioni di euro più bonus. L'accordo tra i due club è stato raggiunto e nelle prossime ore, l'attaccante brasiliano raggiungerà la capitale spagnola per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i Colchoneros. Oltre alla rete siglata nella finalissima di Tokyo contro la Spagna (finita poi per 2-1, ndr), Cunha si è messo in mostra nell'ultimo anno e mezzo con la maglia dell'Hertha Berlino, con la quale ha realizzato 12 gol in 25 presenze in tutte le competizioni e non è riuscito ad avere grande continuità di rendimento soltanto a causa di alcuni infortuni.