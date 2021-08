Dopo l'arrivo di Cutrone, l'Empoli ha chiuso per un altro giovane attaccante italiano: Pinamonti sarà in città nelle prossime ore e si trasferirà al club toscano in prestito dall'Inter, dove ha conquistato il titolo di campione d'Italia nella passata stagione

Dopo l'arrivo di Patrick Cutrone, l' Empoli è pronto a chiudere per un altro giovane attaccante italiano: dall'Inter è infatti in arrivo Andrea Pinamonti. Il classe 1999 si trasferirà in prestito e raggiungerà la città toscana nella serata di martedì, prima di sottoporsi alle visite mediche e alla firma sul nuovo contratto. Pinamonti ritroverà così Andreazzoli , che lo ha già allenato nella prima parte della stagione 2018-2019 al Genoa, prima dell'allontanamento dell'attuale allenatore dell'Empoli.

I numeri di Pinamonti

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Pinamonti si è messo in mostra inizialmente con la maglia del Frosinone, mettendo a segno 5 gol in 27 presenze nel campionato di Serie A 2018-2019, il primo giocato con continuità dopo gli esordi in maglia nerazzurra. Da lì arriva la chiamata del Genoa, dove al termine di una stagione di alti e bassi mette a segno altre 5 reti in 32 presenze, che gli valgono il ritorno all'Inter, come alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez. Colleziona 8 presenze, arricchite da 1 gol e dal titolo di Campione d'Italia conquistato al termine della stagione. Adesso una nuova avventura in prestito, con la maglia dell'Empoli, per ritrovare continuità e gol.