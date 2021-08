Incontro in corso tra gli agenti del calciatore e i dirigenti rossoneri per chiudere il trasferimento dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto: per Bakayoko si tratterebbe di un ritorno, dopo aver già indossato la maglia del Milan nella stagione 2018-2019

Dopo aver chiuso per Pietro Pellegri, il Milan è sempre più vicino al ritorno di Tiemouè Bakayoko: nel pomeriggio di martedì, gli agenti del calciatore hanno raggiunto la sede del club rossonero per provare a chiudere l'accordo, dopo aver ricevuto l'ultimo ok da parte del Chelsea per un prestito con diritto di riscatto, visto che la società inglese ha già attivato l’opzione per prolungare il contratto di Bakayoko fino al 2023. Qualora le parti trovassero l'accordo totale, il Milan riempirebbe la casella del centrocampista e manterrebbe scoperta soltanto quella del trequartista, con l'obiettivo in quest'ultima settimana di completare un calciomercato estivo che a quel punto porterebbe a quota 10 il numero degli acquisti. L'ultimo nome nella lista del club rossonero per questo ruolo porta a Junior Messias, centrocampista offensivo brasiliano che il Crotone valuta 10 milioni di euro.