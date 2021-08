Piace Orsolini del Bologna

Non solo difesa, il Torino sta provando a fare un colpo anche per il reparto offensivo. Il nome che piace tanto ai granata è quello di Riccardo Orsolini, esterno classe 1997 di proprietà del Bologna. Il giocatore è seguito ormai da tempo da Vagnati, che sta provando a portarlo a Torino in quest'ultima settimana di mercato. In quella zona di campo è in uscita Simone Verdi, giocatore che non rientra nei piani di Ivan Juric. Per il classe 1992 si è fatto avanti già il Genoa, con i granata che hanno già aperto alla cessione.