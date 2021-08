È Arnaud Kalimuendo il nuovo nome a sorpresa per l'attacco dell' Atalanta . Il club nerazzurro sta seguendo attentamente il centravanti classe 2002, di proprietà del Paris Saint-Germain. La società del presidente Percassi ha già effettuato un sondaggio con il club francese per provare a vedere se ci sono le condizioni per portare in Italia questo talentuoso attaccante. Kalimuendo è reduce da una positiva annata in prestito al Lens e ha iniziato questa stagione proprio al PSG, scendendo in campo nel finale delle ultime due partite giocate dalla squadra di Pochettino contro Strasburgo e Brest e giocando da titolare la Supercoppa di Francia persa contro il Lille. Il giovane attaccante francese ha un contratto in scadenza nel 2024.

Chi è Arnaud Kalimuendo

Nato a Suresnes, città dell'Île-de-France che evidentemente deve avere qualcosa di speciale nell'aria, visto che qui sono venuti alla luce altri grandi fenomeni come Mbappé, Pogba e Kantè. Kalimuendo ha iniziato la sua avventura al PSG a soli 10 anni, dopo aver cominciato a giocare nel Saint-Cloud. Il suo idolo è Ronaldo 'il fenomeno', che proprio nell'anno in cui lui nasceva dominava il Mondiale di Corea e Giappone con il suo Brasile, trascinandolo al trionfo. E nella sua fin qui breve carriera, Kalimuendo è sempre stato abituato a bruciare le tappe. Sin da piccolo ha segnato valanghe di gol nelle categorie giovanili tant'è che Thiago Motta, nel 2018, lo portò a soli 16 anni nella U19 del PSG, lanciandolo addirittura in Youth League. In quell'esperienza europea, nonostante fosse sotto età, il classe 2002 segnò 5 gol in 7 partite, bottino poi migliorato nella stagione successiva e portato a 9 gol e 1 assist in 10 partite. Fenomenale già tra i giovani quindi, autore anche di 30 reti in 25 presenze nella stagione 2019/2020 con l’Under 19 e di 10 in 15 partite con le rappresentative giovanili della Francia. Numeri che lo hanno portato giovanissimo in prima squadra. Convocato (ma mai schierato) per la Final 8 di Champions League a Lisbona, che ha visto il PSG perdere la finale contro il Bayern Monaco. A settembre 2020 è poi arrivato l'esordio in Ligue 1, contro il Lens. Squadra a cui successivamente il PSG lo ha girato in prestito e con cui Kalimuendo ha segnato la sua prima rete da professionista, il 22 novembre contro il Dijon. La stagione 2020/2021 si è conclusa con 7 gol e 5 assist in 28 partite con la maglia del Lens. Ora il ritorno al PSG e l'Atalanta che lo segue e che vorrebbe portare questo talentuoso attaccante francese in Italia.