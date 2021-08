Joaquin Correa è il nuovo rinforzo per l'attacco dell'Inter. L'argentino è sbarcato a Milano, pronto per la sua avventura nerazzurra dove riabbraccerà Simone Inzaghi, che lo ha già guidato nei precedenti anni alla Lazio. Correa ritrova quindi il suo allenatore, ma non solo. Anche l'Inter ha già fatto parte del passato del fantasista classe 1994, seppur per appena due settimane. I nerazzurri lo videro giocare con la seconda squadra dell'Estudiantes e decisero di portarlo a Milano, per valutarlo negli allenamenti. Alla fine, però, l'allora 18enne argentino fu scartato dai nerazzurri e s'impose negli anni successivi proprio in patria, per poi ritornare in Italia ma questa volta per giocare con la maglia della Sampdoria. A distanza di 9 anni, Correa ritrova l'Inter ma da protagonista assoluto e da colpo di mercato di fine agosto.